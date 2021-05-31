Сергей Лавров. Российские власти готовят решения на случай отключения от системы SWIFT, заявил министр иностранных дел России

"Мы ничего не исключаем. Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации", — сказал министр на пресс-конференции, комментируя тему возможного отключения России от SWIFT.

Глава МИД РФ подчеркнул, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT не новое, какие решения примет Запад — неизвестно.

"Это не новое предложение", — сказал Лавров.

По его словам, подобные призывы "звучат уже не один месяц, а может, не один год, когда в поисках дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию упоминается и эта тема".

"Если такое решение будет принято в некоторых западных столицах, мы исходим из того, что это система, которая позволяла очень долгое время и продолжает позволять обслуживать экономические связи, экономические интересы многих стран, в том числе Евросоюза, других западных стран, Российской Федерации и прочих. Но мы также понимаем, что Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный, и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", — добавил Лавров.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Россия готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.