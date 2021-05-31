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Россия готовит возможные решения на случай отключения от SWIFT

Прайм
58 минут назад
Российские власти готовят решения на случай отключения от системы SWIFT, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы ничего не исключаем. Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации", — сказал министр на пресс-конференции, комментируя тему возможного отключения России от SWIFT.
Глава МИД РФ подчеркнул, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT не новое, какие решения примет Запад — неизвестно.
"Это не новое предложение", — сказал Лавров.
По его словам, подобные призывы "звучат уже не один месяц, а может, не один год, когда в поисках дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию упоминается и эта тема".
"Если такое решение будет принято в некоторых западных столицах, мы исходим из того, что это система, которая позволяла очень долгое время и продолжает позволять обслуживать экономические связи, экономические интересы многих стран, в том числе Евросоюза, других западных стран, Российской Федерации и прочих. Но мы также понимаем, что Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный, и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", — добавил Лавров.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Россия готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
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