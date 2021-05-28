Пока вы не уснули: Путин впервые высказался об инциденте с самолетом в Минске

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Путин вспомнил историю с посадкой самолета Моралеса

"Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета - и ничего, тишина", - напомнил лидер России.

ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти

ФСБ: США ставят под сомнение территориальную целостность РФ

Так, Вашингтон не признает мотивированную позицию РФ в отношении статуса залива Петра Великого в Приморском крае.

В США российский газ назвали «самым грязным» на Земле

По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, «Северный поток-2» нужно было остановить до того, как он будет построен. Ранее обеспокоенность влиянием трубопровода на окружающую среду выразили в ФРГ.

Фигурантов дела Голунова приговорили к реальным срокам

В 2019 году Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Три дня спустя с него были сняты обвинения, а пятеро полицейских, которые участвовали в его задержании, были уволены из органов внутренних дел

В России появится новая сеть дешевых магазинов

Продуктовые дискаунтеры Smart планирует открыть голландский ритейлер Spar. Две пробные торговые точки появятся в Московской области и Москве.

Microsoft обвинила хакеров из России в масштабной атаке

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщается, что атака была нацелена почти на 3 тысячи электронных адресов в 150 организациях. большая часть атак приходилась на США, однако потенциальными жертвами могли стать организации в 24 странах мира. Четверть из них занимается международным развитием, гуманитарной и правозащитной деятельностью.

Стало известно местонахождение Протасевича

Местонахождение журналиста его родственникам и адвокату не было известно более четырех суток. 27 мая с Протасевичем впервые встретилась его защитник Инесса Оленская.

Банк России отозвал лицензию у "Заубер Банка"

Кредитная организация занимала 227 место в банковской системе страны по величине активов.

Вере Алентовой запретили въезд на Украину