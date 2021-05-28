Пока вы не уснули: Путин впервые высказался об инциденте с самолетом в Минске

Путин вспомнил историю с посадкой самолета Моралеса
"Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета - и ничего, тишина", - напомнил лидер России.
ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти
ФСБ: США ставят под сомнение территориальную целостность РФ
Так, Вашингтон не признает мотивированную позицию РФ в отношении статуса залива Петра Великого в Приморском крае.
В США российский газ назвали «самым грязным» на Земле
По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, «Северный поток-2» нужно было остановить до того, как он будет построен. Ранее обеспокоенность влиянием трубопровода на окружающую среду выразили в ФРГ.
Фигурантов дела Голунова приговорили к реальным срокам
В 2019 году Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Три дня спустя с него были сняты обвинения, а пятеро полицейских, которые участвовали в его задержании, были уволены из органов внутренних дел
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В России появится новая сеть дешевых магазинов
Продуктовые дискаунтеры Smart планирует открыть голландский ритейлер Spar. Две пробные торговые точки появятся в Московской области и Москве.
Microsoft обвинила хакеров из России в масштабной атаке
Сообщается, что атака была нацелена почти на 3 тысячи электронных адресов в 150 организациях. большая часть атак приходилась на США, однако потенциальными жертвами могли стать организации в 24 странах мира. Четверть из них занимается международным развитием, гуманитарной и правозащитной деятельностью.
Стало известно местонахождение Протасевича
Местонахождение журналиста его родственникам и адвокату не было известно более четырех суток. 27 мая с Протасевичем впервые встретилась его защитник Инесса Оленская.
Банк России отозвал лицензию у "Заубер Банка"
Кредитная организация занимала 227 место в банковской системе страны по величине активов.
Вере Алентовой запретили въезд на Украину
В "черный список" министерства культуры Украины вошли еще шесть российских артистов. На сегодняшний день он состоит из 199 человек.