В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пока вы не уснули: Путин впервые высказался об инциденте с самолетом в Минске

Елена Прошина
1 час назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Путин вспомнил историю с посадкой самолета Моралеса

"Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета - и ничего, тишина", - напомнил лидер России.

ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти

Брюссель выделит 3 миллиарда евро на осуществление в стране политических и экономических реформ. Поддержку окажут при участии Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

ФСБ: США ставят под сомнение территориальную целостность РФ

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Так, Вашингтон не признает мотивированную позицию РФ в отношении статуса залива Петра Великого в Приморском крае.

В США российский газ назвали «самым грязным» на Земле

По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, «Северный поток-2» нужно было остановить до того, как он будет построен. Ранее обеспокоенность влиянием трубопровода на окружающую среду выразили в ФРГ.

Фигурантов дела Голунова приговорили к реальным срокам

В 2019 году Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Три дня спустя с него были сняты обвинения, а пятеро полицейских, которые участвовали в его задержании, были уволены из органов внутренних дел.

В России появится новая сеть дешевых магазинов

Продуктовые дискаунтеры Smart планирует открыть голландский ритейлер Spar. Две пробные торговые точки появятся в Московской области и Москве.

Microsoft обвинила хакеров из России в масштабной атаке

Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сообщается, что атака была нацелена почти на 3 тысячи электронных адресов в 150 организациях. большая часть атак приходилась на США, однако потенциальными жертвами могли стать организации в 24 странах мира. Четверть из них занимается международным развитием, гуманитарной и правозащитной деятельностью.

Стало известно местонахождение Протасевича

Местонахождение журналиста его родственникам и адвокату не было известно более четырех суток. 27 мая с Протасевичем впервые встретилась его защитник Инесса Оленская.

Банк России отозвал лицензию у "Заубер Банка"

Кредитная организация занимала 227 место в банковской системе страны по величине активов.

Вере Алентовой запретили въезд на Украину

В "черный список" министерства культуры Украины вошли еще шесть российских артистов. На сегодняшний день он состоит из 199 человек.
В мире,Вера Алентова,Министерство обороны,Заубер банк,Европейский банк реконструкции и развития,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ФСБ,Microsoft,Центральный банк России,МВД,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Минск,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители