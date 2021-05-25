Бесполетная зона: белорусским авиакомпаниям закроют небо над ЕС

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии . Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

Ограничение перелетов

"Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями", - говорится в заявлении.

Если авиаперевозчикам Белоруссии будет полностью запрещен доступ в ЕС, то в отношении европейских авиакомпаний в постановлении саммита речь идет лишь о транзитных полетах через воздушное пространство Белоруссии и ничего не сказано о каких-либо ограничениях на прямые рейсы в эту страну.

Далее все решения о воздушном сообщении с Белоруссией будут принимать власти государств Евросоюза и сами авиакомпании.

Международное расследование

"Саммит призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент", - говорится в документе

Как заявил на саммите спикер Европейского парламента Давид Сассоли , международное расследование, "без сомнения, необходимо, чтобы выяснить, были ли подвергнуты риску безопасность воздушного судна и жизни его пассажиров в результате действий суверенного государства". По его словам, оно должно установить, стало ли требование о посадке воздушного судна нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Спикер ЕП призвал лидеров ЕС принять жесткие меры против Белоруссии. "Сегодня вечером на нас лежит огромная ответственность доказать, что ЕС не является бумажным тигром", - сказал Сассоли.

Многие лидеры ЕС по прибытии на саммит описывали действия властей Белоруссии как "угон самолета", фактически пытаясь их приравнять к террористической деятельности.

Новые санкции

"Саммит ЕС поручил Совету [ЕС] принять дополнительные списки физических и юридических лиц в кратчайшие сроки на основании соответствующих санкционных режимов", - отмечается в итоговом заявлении по Белоруссии.

По прибытии на саммит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз намерен принять новые рестриктивные меры против физических лиц, ответственных за посадку самолета, а также против госкомпаний и бизнеса этой страны, "финансирующих режим".

Согласно существующей процедуре, теперь с предложениями о содержании новых ограничительных мер должны выступить страны ЕС и внешнеполитическая служба Евросоюза, а затем их должен согласовать и утвердить Совет ЕС на министерском уровне, после чего санкции вступят в силу.

Лидеры ЕС также выразили солидарность с Латвией в связи с высылкой Минском дипломатов этой страны, которую в Брюсселе назвали "необоснованной".

Авиакомпания Ryanair получила указание посадить в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс , от белорусских диспетчеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам», — отметили в авиаперевозчике.

В авиакомпании добавили, что затем местные власти дали разрешение на вылет самолета.

По данным РБК, после того, как лайнер приземлился, пассажиров высадили, была проведена проверка безопасности.

«Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем», — добавили в Ryanair, отметив, что лайнер пробыл в столице Белоруссии около пяти часов.

Действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз

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"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", — сказал Глаз.

По его словам, белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению.

"Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", — подчеркнул пресс-секретарь.

Анатолий Глаз также добавил, что инцидент с Ryanair политизируют, указав на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

"Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", — сказал пресс-секретарь.

В свою очередь глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири утверждает, что, по его мнению, на перенаправленном в Минск самолете компании были сотрудники белорусского КГБ.

"Мы полагаем, что в аэропорту (с рейса) сошли еще несколько агентов КГБ", — заявил О'Лири в интервью радиостанции Newstalk.

О'Лири также назвал инцидент "угоном, совершённом при поддержке государства".

"Это был случай угона, поддерживаемого государством пиратства при поддержке государства", — сказал глава компании. При этом он отметил, что пока не может говорить об инциденте подробно, так как данной историей сейчас занимаются власти ЕС и НАТО.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило, что солдаты палестинского движения ХАМАС угрожали взорвать самолёт Ryanair над Вильнюсом. Они требовали от Европейского союза (ЕС) прекратить поддерживать действия Израиля. Якобы информация об этом содержалась в письме, а взрыв должен был произойти в небе над Вильнюсом, сообщает Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье».

Как заявили в ведомстве, расшифровка переговоров между диспетчером или экипажем Ryanair показывает, что со стороны Минска никакого давления относительно принятия решения не было.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии Игорь Голуб опроверг информацию о том, что сопроводивший пассажирский самолёт до белорусской столицы МиГ-29 подняли заранее. По словам военного, лайнер полетел в сторону аэропорта Минска ещё до того, как истребитель поднялся в воздух.

Представители ХАМАС ответили на заявления белорусских властей о возможной причастности движения к ЧП с самолетом компании Ryanair.

Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минске 23 мая из-за сообщений о взрывном устройстве на борту. В ХАМАС заявили, что движение "не имеет к этому абсолютно никакого отношения".

"Мы не прибегаем к подобным методам, которые могут быть делом рук некоторых подозрительных группировок, чья цель - демонизировать ХАМАС", - цитирует его слова агентство Reuters.

Создатель экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту Минска, прокомментировал свое задержание и заявил, что сотрудничает со следствием. Видео из следственного изолятора появилось в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ».

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«Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорте Минска. Сейчас я нахожусь в СИЗО 1. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», - сказал Протасевич.

Он добавил, что на данный момент сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организаций массовых беспорядков в Минске.

Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики, сообщил во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль

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"С 00.00 (совпадает с мск) 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило мининфраструктуры, Госавиаслужбе и госпредприятию "Украэрорух" принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь", — написал премьер в Telegram-канале.

Он также сообщил, что погранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию, в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", — заявил Шмыгаль.

Авиакомпания Singapore Airlines после инцидента с самолетом Ryanair перестраивает маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать авиапространства Белоруссии, сообщает телеканал CNA со ссылкой на представителя компании.

"Безопасность наших клиентов и экипажей — наш приоритет Сейчас мы перестраиваем маршрут рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией", — заявил представитель компании во вторник.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о прекращении полетов в Лондон и Париж с 25 мая до 30 октября. Как говорится в сообщении национального перевозчика, это связано с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из этих стран. Отмечается, что авиакомпания «огорчена сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить».

«Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов», — говорится в сообщении.

Тем временем представитель «Белаэронавигации» заявил агентству РИА Новости, что Белоруссия пока не фиксирует снижения авиатрафика, среднее число полетов над территорией республики сохраняется.

Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в заявлении перевозчика.

"Мы не будем использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления", — сообщает авиакомпания.

Finnair ссылается на распоряжение авиавластей, рекомендующих избегать воздушного пространства Белоруссии.

Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в воздушном пространстве над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что компания приостанавливает полеты "до дальнейшего уведомления" на фоне выводов Европейского совета

"У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен", — сообщила компания.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена , который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

Российская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам, истребитель был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости АЭС.

Что касается задержания одного из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича, находившегося на борту того самолета, то это, по мнению дипломата, внутреннее дело Беларуси.

Рамблер

"Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ", - отметила Захарова, комментируя требования ввести новые санкции в отношении Беларуси.

По ее словам, "ранее на подобные события, происходившие в других странах, они реагировали по-другому". Дипломат напомнила, как власти Австрии в 2013 году по требованию США даже посадили и досмотрели самолет президента Боливии. Тогда они искали экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва - Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз. Украина за несколько километров до белорусской границы развернула самолет "Белавиа" и вернула его в Киев, чтобы снять с рейса активиста антимайдана.

"Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания", - подчеркнула Захарова.



"Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - отметила представитель МИД РФ.

Утром во вторник, 25 мая, небо над Белоруссией оказалась непривычно пустым. По данным портала Flightradar на 10:25 (по Москве), над Белоруссией пролетали всего четыре самолета.

Один из лайнеров направлялся из московского аэропорта Домодедово в Калининград, другой - в обратном направлении, еще один следовал из Ташкента, четвертый самолет - из Антальи в Минск.

Как писал «Рамблер», после инцидента с принудительной посадкой в Минске лайнера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, авиакомпании начали отказываться от полетов над Белоруссией.

В частности, такое решение приняли латвийская airBaltic, скандинавская SAS, Avia Solutions (Кипр), польская LOT, венгерская Wizzair, KLM (Нидерланды), Lufthansa (Германия), французская Air France и финская Finnair.