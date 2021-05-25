В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Небо над Белоруссией опустело

Мария Иванова
52 минуты назад
Утром во вторник, 25 мая, небо над Белоруссией оказалась непривычно пустым. По данным портала Flightradar на 10:25 (по Москве), над Белоруссией пролетали всего четыре самолета.
Один из лайнеров направлялся из московского аэропорта Домодедово в Калининград, другой - в обратном направлении, еще один следовал из Ташкента, четвертый самолет - из Антальи в Минск.
Как писал «Рамблер», после инцидента с принудительной посадкой в Минске лайнера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, авиакомпании начали отказываться от полетов над Белоруссией.
В частности, такое решение приняли латвийская airBaltic, скандинавская SAS, Avia Solutions (Кипр), польская LOT, венгерская Wizzair, KLM (Нидерланды), Lufthansa (Германия), французская Air France и финская Finnair.
Франция и Великобритания приостановили разрешение на полеты «Белавиа». До этого Евросовет распорядился запретить белорусскому перевозчику полеты во все страны ЕС, а президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Минском.
В мире,Видео,Роман Протасевич,Владимир Зеленский,Аэропорт Домодедово,Air France,Европейский совет,Lufthansa,ЕС,Беларусь,
311
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители