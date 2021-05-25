Небо над Белоруссией опустело

Утром во вторник, 25 мая, небо над Белоруссией оказалась непривычно пустым. По данным портала Flightradar на 10:25 (по Москве), над Белоруссией пролетали всего четыре самолета.
Один из лайнеров направлялся из московского аэропорта Домодедово в Калининград, другой - в обратном направлении, еще один следовал из Ташкента, четвертый самолет - из Антальи в Минск.
Как писал «Рамблер», после инцидента с принудительной посадкой в Минске лайнера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, авиакомпании начали отказываться от полетов над Белоруссией.
В частности, такое решение приняли латвийская airBaltic, скандинавская SAS, Avia Solutions (Кипр), польская LOT, венгерская Wizzair, KLM (Нидерланды), Lufthansa (Германия), французская Air France и финская Finnair.
Франция и Великобритания приостановили разрешение на полеты «Белавиа». До этого Евросовет распорядился запретить белорусскому перевозчику полеты во все страны ЕС, а президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Минском.