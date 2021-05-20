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Пока вы спали: Эрдоган сделает послание для всего мира

Елена Прошина
36 минут назад
Пока вы спали: Эрдоган сделает послание для всего мира
Фото: РамблерРамблер
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Эрдоган анонсировал послание миру

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что 20 июля в ходе своего визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), выступит с посланием, которое будет касаться всего мира. Об этом сообщает телеканал ТРТ.
«Я надеюсь, что приеду в ТРСК 20 июля и выступлю там с посланием по Северному Кипру. Оно будет касаться не только острова, но и всего мира», - пояснил глава государства на встрече с молодежью в Анкаре.

Обама рассказал об НЛО

Бывший президент США Барак Обама в эфире программы «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» рассказал, что в архивах Пентагона есть фотографии так называемых неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает РИА Новости.
Обама признался, что после того, как стал президентом, поинтересовался, есть ли у США доказательства существования внеземных цивилизаций и секретные лаборатории с инопланетными кораблями.
Однако получил отрицательный ответ. При этом бывший американский лидер отметил, что существуют съемки летающих объектов, траектория полета которых не поддается объяснению.

Россия избавляется от госдолга США

Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США сразу на $1,78 млрд, сейчас их доля в госрезервах составляет около процента, пишут «Известия».
Эксперты, опрошенные изданием, назвали причинами отказа России от государственных ценных бумаг США минимизацию санкционных и геополитических рисков, а также то, что американская финансовая ситуация вызывает опасения у инвесторов.
При этом, по их словам, пока полностью отказываться от госдолга США нецелесообразно, так как эти активы являются «чемпионом по мгновенной ликвидности» и удобным инструментом обеспечения обязательств.

Экс-министр экономики заявил о деградации Украины

По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, резкая деградация страны началась после 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.
«Точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада», - пояснил он в эфире телеканала «Наш».

Болгары раскритиковали высылку российского дипломата

Читатели болгарского издания «Факти» подвергли резкой критике решение МИД Северной Македонии о высылке российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Перевод их слов сделало «ИноСМИ».
Комментируя эту новость интернет-пользователи из Болгарии констатировали, что македонцы идут по их стопам и «нализывают ковбойские окорока».
«Неблагодарные! Сталин дал им религию, язык и сделал из них народ, а они дипломатов высылают», «Очевидно, что вы их не знаете и зря с ними заигрываете. Это все равно, что иметь дело с украинцами и ждать от них благодарности», - подчеркнули они.
В мире,Джеймс Корден,Барак Обама,МИД,Пентагон,InoSMI.Ru,газета "Известия",
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