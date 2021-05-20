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Эрдоган пообещал на Кипре сделать заявление для всего мира

News.ruиещё 3
1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделает заявление, которое коснётся всего мира. Оно прозвучит 20 июля в ходе визита турецкого лидера в самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), сообщает РИА Новости.
Эрдоган анонсировал послание ко всему миру
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look PressDepo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира, — отметил Эрдоган.
20 июля в ТРСК будет отмечаться 47-я годовщина вторжения на Кипр армии Турции. В этот день ежегодно там устраивается военный парад. Именно с 1974 года Кипр де-факто разделён между греческой и турецкой общинами.
Ранее стало известно, что правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) ответила на обвинения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в антисемитизме со стороны Соединённых Штатов Америки. Пресс-секретарь политического объединения Омер Челик в Twitter назвал заявления американской стороны неразумным и неправильным подходом.
В мире,Омер Челик,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,РИА Новости,Кипр,Турция,
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