Пока вы не уснули: На Украине призвали «вернуть» Кубань

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Россиянам ограничат кредитование по плавающим ставкам

Долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей», заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева . На 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей.

Дать ответ России: ЕС созывает саммит из-за Чехии

Поводом для такого саммита стала публикация Россией списка недружественных стран. В него вошли США и Чехия. США запрещено нанимать в свои дипломатические представительства граждан России и третьих стран, Чехии позволено нанимать в свое не более 19-и.

ФРГ разрешила продолжить строительство «Севпотока-2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ приостановило разрешение на строительство до конца месяца из-за иска экологов. По их словам, территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. Однако, по мнению ведомства, процесс строительства на данном коротком участке «не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц».

Отрезаны волей судьбы: На Украине призвали «вернуть» Кубань

Депутата Верховной рады Алексея Гончаренко возмутило то, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Он предложил «напомнить» Москве, что в Краснодарский край – «это украинские этнические земли», отрезанные «волею судьбы».

Лукашенко наделил силовиков "безграничными" правами

В частности, с них сняли ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Минсельхоз допустил подорожание сахара

Ведомство не планирует продлевать соглашение о стабилизации цен на сахар. Предприниматели, в свою очередь, отовятся к тому, что сахар "потянет" за собой остальные отрасли: например, кондитерские изделия.

Ножевое в грудь: что известно о состоянии устроившего резню в Екатеринбурге

В сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге несудимый безработный 34-летний мужчина зарезал трех человек. Согласно предварительной информации правоохранительных органов, конфликт между нападавшим и его жертвами произошел на почве распития алкоголя.

Объявлена обладательница титула «Мисс Вселенная»

Евгений Биятов / РИА Новости

Это участница из Мексики — Андреа Меза . Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.

«Рот свой закрыть и сидеть молча»: Емельяненко дал совет Навальному

Боец выразил уверенность, что известный блогер - агент Соединенных Штатов. "Они ему платят деньги за то, что он существует. Не всё так просто и однозначно, как хочется людям", - добавил Емельяненко.

Сменился фаворит конкурса «Евровидение»