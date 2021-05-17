Пока вы не уснули: На Украине призвали «вернуть» Кубань

Россиянам ограничат кредитование по плавающим ставкам
Долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей», заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева
. На 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей.
Дать ответ России: ЕС созывает саммит из-за Чехии
Поводом для такого саммита стала публикация Россией списка недружественных стран. В него вошли США и Чехия. США запрещено нанимать в свои дипломатические представительства граждан России и третьих стран, Чехии позволено нанимать в свое не более 19-и.
ФРГ разрешила продолжить строительство «Севпотока-2»
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ приостановило разрешение на строительство до конца месяца из-за иска экологов. По их словам, территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. Однако, по мнению ведомства, процесс строительства на данном коротком участке «не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц».
Отрезаны волей судьбы: На Украине призвали «вернуть» Кубань
Депутата Верховной рады Алексея Гончаренко
возмутило то, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Он предложил «напомнить» Москве, что в Краснодарский край – «это украинские этнические земли», отрезанные «волею судьбы».
Лукашенко наделил силовиков "безграничными" правами
В частности, с них сняли ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.
Минсельхоз допустил подорожание сахара
Ведомство не планирует продлевать соглашение о стабилизации цен на сахар. Предприниматели, в свою очередь, отовятся к тому, что сахар "потянет" за собой остальные отрасли: например, кондитерские изделия.
Ножевое в грудь: что известно о состоянии устроившего резню в Екатеринбурге
В сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге несудимый безработный 34-летний мужчина зарезал трех человек. Согласно предварительной информации правоохранительных органов, конфликт между нападавшим и его жертвами произошел на почве распития алкоголя.
Объявлена обладательница титула «Мисс Вселенная»
Евгений Биятов / РИА Новости
Это участница из Мексики — Андреа Меза
. Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.
«Рот свой закрыть и сидеть молча»: Емельяненко дал совет Навальному
Боец выразил уверенность, что известный блогер - агент Соединенных Штатов. "Они ему платят деньги за то, что он существует. Не всё так просто и однозначно, как хочется людям", - добавил Емельяненко.
Сменился фаворит конкурса «Евровидение»
Российская певица Манижа, согласно ожиданиям букмекеров, займет 11 место. Вероятность ее победы оценивается в 1%.