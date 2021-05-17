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Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Lenta.ru
8 минут назад
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из МексикиАндреа Меза. Об этом объявили в официальном Instagram соревнования.
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Фото: Евгений Биятов / РИА НовостиЕвгений Биятов / РИА Новости
Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.
Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.
На видео, записанной на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине.
Ранее сообщалось, что россиянка Алина Санько не смогла пройти в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Девушка, завоевавшая в 2019 году титул «Мисс Россия», не прошла в топ-21 конкурсанток.
В мире,Андреа Меза,Мексика,
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