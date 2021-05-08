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Украину не позвали на саммит НАТО по обсуждению ее возможного членства

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Украину не пригласили на саммит Североатлантического альянса, одним из пунктов повестки которого является возможное предоставление стране плана действий относительно членства в НАТО, сообщил замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в беседе с «Интерфакс-Украина».
«Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина», – заявил Жовква.
При этом, по его словам, страны альянса заверяли, что на саммите будет обсуждаться «украинская тематика». Замглавы офиса президента Украины добавил, что решения участников встречи будут зафиксированы в общем документе по итогам саммита.
Кроме того, Жовква допустил, что решение не приглашать страны-партнеры на саммит может быть пересмотрено.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский выражал мнение, что «настал момент» пригласить страну в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.
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