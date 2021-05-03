Польша «машет» перед Украиной политической приманкой от НАТО

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О судьбе Украины поговорят на саммите Североатлантического альянса. Как пояснил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским , представители стран обсудят вступление государства в НАТО.

Ранее глава Польши напоминал Зеленскому о «предстоящем саммите «Бухарестской девятки», где, по его словам, «вопрос Украины и Белоруссии будет важной темой, особенно Украины и российского присутствия у украинской границы».

Далее обсуждения продолжатся на саммите всего Североатлантического альянса, который состоится в Брюсселе. Анджей Дуда уверен, что тема безопасности Киева , всей Центральной Европы окажется в центре внимания лидеров стран, которые также должны решить «вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется».

Киев дразнят светлыми перспективами

Такое заявление польского президента, уверен военный политолог Александр Перенджиев, скорее морковка для привлечения внимания, которой потрясут перед носом официальных лиц Киева.

«Пожар, который разжигают на Украине, в первую очередь полыхнет по Польше и польскому сообществу. Общественно-политический разлад внутри страны делает украинское государство опасным для НАТО.

Но там думают иначе. В Польше не понимают, что делают. Но если Украина превратится в монстра, которого направляют на Россию, то от Польши в НАТО открестятся в первую очередь, и она будет отвечать за свои действия и действия Киева», - пояснил политолог.

Впервые членство украинского государства в НАТО, как и Грузии, обсуждалось Североатлантическим альянсом на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года. Но после политического заявления ничего не последовало – Украина осталась вне рамок международной организации, потому что Киеву и Тбилиси не предоставили Планы действий по подготовке к членству в альянсе, который открывает юридическую процедуру включения в НАТО.

Последующие 12 лет страны провели в ожидании приглашения, лелея мечты о сотрудничестве и близости с Европой. Однако Североатлантический альянс так и не поступился принципами, продолжив настаивать на том, что не принимает страны с неразрешенными территориальными проблемами из-за страха перед участием в гипотетическом военном конфликте.

В Киеве все же продолжили закрывать глаза на очевидное нежелание Североатлантического альянса расширять границы, и Верховная рада в 2019 году одобрила поправки в конституцию, закрепившие стремление в НАТО, которые звучат скорее, как девиз политических этой страны: о «необратимости евроатлантического курса Украины». Такие действия киевских властей привели лишь к тому, что Украине представили статус партнера НАТО с расширенными возможностями, но не более.

«Данный статус предполагает, что Украина не будет включена в состав НАТО. При зачислении в альянс страны не становятся партнерами с расширенными возможностями – в этом нет необходимости.

Помимо Украины, статус партнера НАТО с расширенными возможностями имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Эти государства как раз приняли статус, чтобы в организацию не вступать, но взаимодействовать с ней», - говорит эксперт.

Взяли, чтобы было: что Украина получает от НАТО

Александр Перенджиев напомнил, что Североатлантический альянс, включая страны в какие-то программы или раздавая статусы, не берет на себя никакой ответственности и не собирается отвечать за их безопасность.

Например, статус партнера НАТО с расширенными возможностями, предполагает только регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к программам по взаимодействию, обмен информацией и опытом, а также сотрудничество в ходе подготовки к операциям НАТО.

Все, что готовы сделать в организации и в Европе в целом ради Киева – только поддержать суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины. Как заявляла заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер , «дальнейшие шаги по поводу членства Украины в НАТО сейчас не предусмотрены», хотя по ее же словам, организация «следует в приеме новых членов политике открытых дверей».

Бездействует также главный партнер и покровитель Украины. Так представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс сообщал, что Вашингтон поддерживают реформы киевских властей и политику «открытых дверей» НАТО, но сроки приглашения Украины в организацию не озвучил.

Действия стран-членов международной организации, считает Александр Перенджиев, напоминают игру в одни ворота. Иными словами, Киев делает все ради НАТО, но альянс ничего для Киева.