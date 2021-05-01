В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Болгарии назвали последствия отказа России от доллара для США

Ирина Лебедева
1 час назад
Отказ России от доллара вызовет экономический кризис в США. Так полагают читатели болгарских СМИ, передаёт РИА Новости.
В Болгарии назвали последствия отказа России от доллара для США
Фото: ТАССТАСС
В частности, в комментариях к материалам издания «Факти» пользователи пишут, что госрезерв США ждёт неприятный сюрприз, когда «русские перестанут продавать свое сырье в долларах»:
«У всего есть конец. Даже у американской империи». «Воздушный шар может лопнуть очень громко». «Им больше нечем поддерживать доллар, санкции ничего не стоят». «Они держатся за счет своих брендов и напечатанных долларов. Россия должна бороться».
Читатели отмечают, что крах произойдет весьма скоро. Уже Байден может увидеть, как рушатся США.
Ранее Центробанк РФ подсчитал, что доля доллара в расчетах за российский экспорт резко снизилась. В четвертом квартале 2020 года только 48,3% российских экспортных товаров было оплачено в долларах. Отмечалось, что санкции и враждебность США подталкивают Россию к отказу от покупки американского госдолга и увеличению объемов внешней торговли в других валютах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сенатор Косачев рассказал, сколько времени США планируют давить на Россию.
В мире,Центральный банк России,РИА Новости,Россия,Болгария,Соединенные Штаты,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители