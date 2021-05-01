В Болгарии назвали последствия отказа России от доллара для США

В частности, в комментариях к материалам издания «Факти» пользователи пишут, что госрезерв США ждёт неприятный сюрприз, когда «русские перестанут продавать свое сырье в долларах»:
«У всего есть конец. Даже у американской империи». «Воздушный шар может лопнуть очень громко». «Им больше нечем поддерживать доллар, санкции ничего не стоят». «Они держатся за счет своих брендов и напечатанных долларов. Россия должна бороться».
Читатели отмечают, что крах произойдет весьма скоро. Уже Байден может увидеть, как рушатся США.
Ранее Центробанк РФ подсчитал, что доля доллара в расчетах за российский экспорт резко снизилась. В четвертом квартале 2020 года только 48,3% российских экспортных товаров было оплачено в долларах. Отмечалось, что санкции и враждебность США подталкивают Россию к отказу от покупки американского госдолга и увеличению объемов внешней торговли в других валютах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сенатор Косачев рассказал, сколько времени США планируют давить на Россию.