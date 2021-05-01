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Сенатор Косачев рассказал, сколько времени США планируют давить на Россию

News.ru
24 минуты назад
На президента США Джо Байдена оказывают влияние сторонники и авторы методик давления на Россию, что не может не сказываться на политических решениях Вашингтона. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косаче сделал предположение о политике США в отношении РФ
Фото: Federation Council of Russia/Global Look PressFederation Council of Russia/Global Look Press
По мнению сенатора, среди американского руководства есть персоналии, убеждённые в том, что давление на Москву может быть эффективно и перспективно, но это большая ошибка.
И думаю, что такая ситуация в Америке надолго. Антироссийская политика там зависима от колоссального объёма решений, принятых в законодательстве США. А такие шаги исправляются в Штатах очень и очень сложно, — сказал Косачев.
При этом решение американского посольства в Москве сократить обслуживание россиян сенатор назвал демонстрацией раздражения ответными метрами РФ на недружественные приёмы США.
В то же время такая реакция говорит о том, что американские дипломаты не смогут обеспечить нормальную работу на консульском направлении, не привлекая к этой деятельности россиян, считает Косачев.
30 апреля стало известно, что посольство США в Москве намерено сократить до минимума оказание консульских услуг. В частности, сотрудники посольства практически перестанут выдавать визы россиянам, за исключением экстренных случаев, когда речь идёт о вопросе жизни и смерти. Так же документы будут выдавать гражданам Штатов.
Такое решение посольства связано с тем, что оно вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны.
Политика,Константин Косачев,Джозеф Байден,Совет Федерации,Парламентская газета,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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