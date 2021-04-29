Пока вы спали: Эстония ликвидирует русские школы

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Эстония ликвидирует русские школы

Министерство образования Эстонии сформировало рабочую группу, которая к ноябрю составит детальный план перевода русских школ на преподавание на эстонском под предлогом «заботы» об их учениках. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, сейчас в Эстонии в начальных школах дети могут учиться на родном языке постоянно, а на так называемой гимназической ступени (10–12-й класс) на «негосударственном» языке может осуществляться до 40% преподавания.

При этом пришедшая к власти Партия реформ, заручившись поддержкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд , намерена полностью ликвидировать обучение в школах на русском языке. В ходе первого заседания рабочей группы ее руководитель Кристи Винтер-Немвалтс заявила, что полная эстонизация русских школ должна быть завершена к 2035 году.

Виталий Ванцев. Авиакомпании будут вынуждены поднимать стоимость авиабилетов, чтобы не разориться, так как у них выросли затраты на топливо, а также на лизинговые платежи по иностранным воздушным судам. Об этом в интервью РБК заявил совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково

«Я уверен, что летом произойдет возврат цен до уровня 2019 года, а после этого они пойдут вверх в 2022 году. Это очевидные вещи. Есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», - отметил он.

Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что США могут задейсвовать санкционный закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») даже против союзных государств, если они будут покупать российское оружие. Об этом пишет РБК.

Блинкен подчеркнул, что сотрудничество с Россией по вопросам вооружений противоречит союзническим обязательствам, которые взяли на себя участники НАТО

«Очень важно, чтобы Турция и все союзники и партнеры США в будущем избегали покупки российского вооружения, включая новые закупки комплексов С-400», - подчеркнул он.

«SWIFT - это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции. А «Северный поток» - это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе», - подчеркнул Боррель.

Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов окажет помощь в размере 20 тысяч рублей нескольким десяткам тысяч семей республики. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его помощник Хизри Абакаров

По его словам, финансовую поддержку от Керимова получат семьи из родного для сенатора Докупазпаринского района, а также Сулейман-Стальского района, где родилась его жена, «любимого для него города Дербента», и села Салта, которое бизнесмен считает своей второй родиной.

Также материальную помощь получат более 50 дагестанских семей, воспитывающих «особенных детей», подчеркнул Абакаров.

В России в преддверии майских праздников зафиксировано резкое увеличение фейковых страниц по подбору и продаже дешевых авиабилетов. Об этом со ссылкой на данные в Group-IB пишет газета «Известия».

Эксперты отметили, что в апреле было выявлено около 50 сайтов по продаже выгодных авиабилетов, на которых при вводе данных карты деньги уходили не авиакомпании, а на счет злоумышленников.