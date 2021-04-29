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"Известия": в России зафиксировали рост кибермошенничества в онлайн-продаже авиабилетов

ТАССиещё 2
41 минуту назад
Компания Group-IB зафиксировала рост кибермошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет этой компании.
Зафиксирован всплеск мошенничества перед праздниками
Фото: ТАССТАСС
Согласно подсчетам, в апреле выявлено 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, тогда как в марте ни одного. В компании отметили, что этот всплеск зафиксирован после объявления с 4 по 7 мая нерабочими днями.
"Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или представляют собой полностью самостоятельные страницы для подбора перелетов", - рассказали "Известиям" в Group IB.
"Когда посетитель фейкового сайта вводит данные карты (в том числе CVV-код) для оплаты авиабилетов, деньги направляются на счет злоумышленника", - пояснил принцип кибератак заместитель руководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев.
Он также отметил, что пользователи мобильных устройств больше подвержены риску, поскольку в основном фишинговые сайты открываются на мобильных платформах.
В Банке России "Известиям" сообщили, что массовое увеличение числа фишинговых сайтов по продаже авиабилетов в апреле регулятором зафиксировано не было.
Криминал,Происшествия,Интернет,Центральный банк России,газета "Известия",Россия,
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