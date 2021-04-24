Найдена исчезнувшая у Бали индонезийская подлодка

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии
нашли у берегов острова Бали
. Она лежит на глубине 850 метров. Об этом сообщает
агентство Синьхуа со ссылкой на штаб военного флота Индонезии.
О судьбе экипажа пока не сообщается. Эксперты считают, что подводная лодка могла быть раздавлена давлением воды и даже взорваться, передаёт CNN.
Дизель-электрическая подводная лодка может выдержать глубину до 500. Море Бали достигает глубины более 1500 метров.
«Необходимо учитывать, что она погрузилась на максимально возможную глубину. Это может привести к взрыву субмарины», - сказал Коллин Кох, научный сотрудник Института обороны и стратегических исследований США.
По его мнению, кислород у экипажа уже закончился.
Накануне индонезийские власти заявили, что если подводная лодка еще цела, у экипажа достаточно воздуха, чтобы продержаться примерно до утра субботы.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На её борту более 50 членов экипажа.