Найдена исчезнувшая у Бали индонезийская подлодка

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов острова Бали . Она лежит на глубине 850 метров. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на штаб военного флота Индонезии.

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О судьбе экипажа пока не сообщается. Эксперты считают, что подводная лодка могла быть раздавлена давлением воды и даже взорваться, передаёт CNN.

Дизель-электрическая подводная лодка может выдержать глубину до 500. Море Бали достигает глубины более 1500 метров.

«Необходимо учитывать, что она погрузилась на максимально возможную глубину. Это может привести к взрыву субмарины», - сказал Коллин Кох, научный сотрудник Института обороны и стратегических исследований США.

По его мнению, кислород у экипажа уже закончился.

Накануне индонезийские власти заявили, что если подводная лодка еще цела, у экипажа достаточно воздуха, чтобы продержаться примерно до утра субботы.