Радары молчат: что произошло с подлодкой Индонезии

Рядом с островом Бали пропала подводная лодка ВМС Индонезии KRI Naggala — она перестала выходить на связь во время учений. Поисковая операция идет уже больше суток, среди предложивших свою помощь стран есть и Россия . «Газета.Ru» — о том, что могло произойти с субмариной.

Фото: Reuters Reuters

С момента потери связи с подводной лодкой германского производства Naggala прошло уже больше суток, и есть все основания предполагать, что произошло самое худшее. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразили трое специалистов Военно-морского флота.

Что касается причин произошедшего, то моряки подчеркивают, что все первоначальные версии трагедий с гибелью корабля и личного состава, как правило, ошибочны.

На данном этапе можно строить только гипотезы и разного рода предположения, отмечают адмиралы и офицеры ВМФ РФ.

К примеру, разводы дизельного топлива на поверхности океана говорят о том, что, возможно, топливные цистерны лодки дали течь, что позволяет предполагать разрушение как легкого, так и впоследствии прочного корпуса подводной лодки избыточным давлением воды.

«Иными словами, субмарина по каким-то причинам погрузилась ниже предельной глубины погружения и была раздавлена», — говорит один из собеседников издания.

Другой источник называет иную возможную версию случившегося: «Вполне возможно, что на борту лодки возникло самое страшное, что может быть на подводных кораблях, — пожар. Причем ситуация развивалась лавинообразно, что не позволило экипажу принять какие-либо действенные меры по спасению корабля».

Нельзя исключать и техническую неисправность, повлекшую за собой фатальные последствия. Хотя тут надо отметить, что германская школа проектирования подводных лодок традиционно находится на самом высоком мировом уровне и надежность немецких субмарин общеизвестна.

Наконец, вполне возможно, что экипаж подводной лодки допустил ошибки в ходе эксплуатации, которые привели к последующей катастрофической ситуации на борту.

Можно было бы рассматривать версию о столкновении субмарины Naggala с другим судном, но в этом случае было бы уже известно и его название, и тип, и при каких обстоятельствах произошло столкновение.

Что можно сделать

Поисково-спасательные службы ВМС Индонезии ведут поиск пропавшей субмарины уже больше суток.

Свою помощь в поисковой операции предложили Россия, США, Франция, Германия, Индия и Турция.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на Минобороны Индонезии, вблизи места дислокации подводной лодки обнаружили нефтяное пятно (правильнее сказать, пятна от дизельного топлива).

Связь с субмариной потеряна примерно в 96 километрах к северу от острова Бали. Лодка находилась в полигоне боевой подготовки и, по данным ВМС Индонезии, выполняла учебную торпедную стрельбу. Субмарина может находиться на глубине 700 метров. Связь пропала после того, как экипаж получил разрешение на погружение.

Обо всех версиях гибели индонезийской субмарины (а скорее всего, произошло именно это) пока можно говорить только предположительно. Хотя есть случаи, когда подводные лодки объявлялись и через 36 часов после потери связи. К примеру, в 1981 году во время учений пропала германская подводная лодка U-29. После того, как в течение полутора суток от нее не поступало сообщений, командование флота начало поиски. Через 10 часов подводная лодка была обнаружена противолодочным самолетом. Причина молчания субмарины была весьма банальна — отказ радиопередатчика.

Какие-либо результативные поисково-спасательные работы на глубине 700 метров невозможны. На такую глубину может погрузиться разве что батискаф или беспилотный аппарат.

Так что впоследствии можно будет установить только место гибели подводной лодки. Кроме того, достоверных данных о наличии необходимой поисково-спасательной техники и уровне подготовки личного состава спасателей ВМС Индонезии нет. Даже случись это происшествие на гораздо меньшей глубине, неизвестно, как бы сработали индонезийские аварийные службы.

На что способна пропавшая подлодка

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Naggala (бортовой номер 402) типа 209 находится в боевом составе флота с 1981 года. Субмарины этого проекта строились в Германии и поставлялись другим странам, начиная с 1971 года. В настоящее время они состоят на вооружении военно-морских флотов 14 стран.

Водоизмещение лодки — 1390 тонн, рабочая/предельная глубина погружения — 200/280 метров (по другим данным 300 м — рабочая, 500 м — предельная), скорость надводная/подводная — 11,5/21,5 узлов, автономность — 50 суток, экипаж — 30 человек (в том числе 8 офицеров), вооружение — 8 носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм, запас — 14 торпед или до 24 морских мин.

Сообщается, что на борту подводной лодки Naggala было 53 человека. Это заставляет предполагать, что субмарина вышла в море со вторым экипажем.

В ходе боевой подготовки такое бывает, когда одну и ту же учебно-боевую/курсовую задачу экипажи подводных лодок на одной и той же субмарине отрабатывают поочередно.

К примеру, в ночь с 13 на 14 июня в 1973 году произошло столкновение советской АПЛ К-56 проекта 675 с судном «Академик Берг». На борту К-56 было два экипажа (один штатный, другой с такой же АПЛ К-23).

Морские силы Индонезии

Индонезия — островное государство, и наличие многочисленного и боеспособного военно-морского флота жизненно важно для Джакарты. В пределах ее морских акваторий расположены важнейшие для судоходства проливы (Малаккский, Зондский, Ломбок, Макасарский и другие), через которые пролегают основные океанские коммуникации, связывающие Азиатско-Тихоокеанский регион с зоной Индийского океана и странами Ближнего Востока.

ВМС Индонезии располагают двумя оперативными объединениями – Западным и Восточным флотами.

В боевом составе военно-морских сил пять дизельных подводных лодок, восемь фрегатов, более десяти корветов, множество небольших патрульных катеров.

В годы правления Никиты Хрущева Советский Союз практически на безвозмездной основе поставил Индонезии значительное количество вооружения и военной техники. Всего Джакарте в тот период времени было передано больше 200 самолетов и вертолетов (включая 25 дальних бомбардировщиков Ту-16 с противокорабельными ракетами КС-1 «Комета) и около 100 боевых кораблей и судов из состава ВМФ СССР, в том числе 1 крейсер, 8 эсминцев, 12 подводных лодок, 6 тральщиков, 12 ракетных катеров, 24 торпедных катера, 14 кораблей береговой обороны и ряд других кораблей.