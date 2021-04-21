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Пока вы спали: В Белоруссии начнут изымать валюту

Елена Прошина
35 минут назад
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Лукашенко разрешил вводить валютные ограничения в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий Нацбанку ограничивать в стране валютные операции на срок до года. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
«Закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы», - отметили в пресс-службе президента.

Роскомнадзор потребовал снять ограничения на гимн России в Instagram

Роскомнадзор потребовал от руководства компании Facebook Inc снять все ограничения на воспроизведение гимна России в социальной сети Instagram, которые были введены «под мнимым предлогом нарушения авторских прав». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В РКН напомнили, что гимн не является объектом авторских прав. «Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации», - подчеркивает в сообщении.

Шойгу рассказал о создании новой дивизии на юге России

Создание новой мотострелковой дивизии в Южном военном округе, а также наращивание сил связано с попытками НАТО противодействовать нормализации обстановки в странах Закавказья и Ближнего Востока. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», - пояснил он.

В России предложили ввести лимит на потребление электричества

Союз потребителей России выступил с инициативой о введении в стране прогрессивной шкалы тарифов, при которой в случае потребления электроэнергии сверх нормы придется платить больше. Об этом пишут «Известия».
«За ориентир предлагается взять максимум в 100 киловатт-часов в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 киловатт-часов, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив», - пояснил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

США заявили об уязвимости армии перед Россией

Проанализировав степень боеготовности американских вооруженных сил в Счетной палате США признали, что «господство в каждом боевом измерении более не гарантировано». По данным аналитиков, «потенциальные противники, прежде всего Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал». Об этом со ссылкой на отчет ведомства пишет RT.
Снижение боеготовности специалисты связали с участием американских Вооруженных сил в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, а также с ведением малых войн со слабым в техническом плане противником.
В мире,Петр Шелищ,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,Роскомнадзор,Счетная палата,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,Беларусь,
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