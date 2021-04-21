Пока вы спали: В Белоруссии начнут изымать валюту

«Закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы», - отметили в пресс-службе президента.
«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», - пояснил он.
«За ориентир предлагается взять максимум в 100 киловатт-часов в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 киловатт-часов, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив», - пояснил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.