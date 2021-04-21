Пока вы спали: В Белоруссии начнут изымать валюту

В РКН напомнили, что гимн не является объектом авторских прав. «Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации», - подчеркивает в сообщении.

Снижение боеготовности специалисты связали с участием американских Вооруженных сил в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, а также с ведением малых войн со слабым в техническом плане противником.