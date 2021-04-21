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Шойгу сообщил о создании новой дивизии на юге России

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
В Южном военном округе (ЮВО) в 2020 году была создана еще одна мотострелковая дивизия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова передает РИА Новости.
Создание дивизии, по словам министра, стало главным из 54 организационных мероприятий в рамках совершенствования боевого состава.
«Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники», — сказал он.
По словам Шойгу, при подготовке органов военного управления используются новые системы управления.
Министр также объяснил, что наращивать боевые возможности войск Южного военного округа побуждает нестабильное положение дел в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья.
«Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания», — резюмировал он.
Ранее в пресс-службе ЮВО сообщили, что Россия перебросила в Крым соединения 58-й общевойсковой армии округа, воевавшей на Кавказе в конце 90-х — начале 2000-х, в рамках выполнения учебных стрельб на полигоне Опук. В ходе маневров была поставлена задача проверить практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов «Фагот» и «Хризантема».
Армия,Видео,Сергей Шойгу,РИА Новости,Россия,
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