Министр также объяснил, что наращивать боевые возможности войск Южного военного округа побуждает нестабильное положение дел в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья.

Ранее в пресс-службе ЮВО сообщили, что Россия перебросила в Крым соединения 58-й общевойсковой армии округа, воевавшей на Кавказе в конце 90-х — начале 2000-х, в рамках выполнения учебных стрельб на полигоне Опук. В ходе маневров была поставлена задача проверить практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов «Фагот» и «Хризантема».