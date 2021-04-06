Пока вы не уснули: России грозит сахарный кризис

Заморозка и дефицит: России грозит сахарный кризис
весной магазины начали жаловаться на невозможность купить сахар по фиксированной цене, но производители информацию о таких проблемах опровергали.
"Объявлено о сокращении": Россия осталась без космического туризма
Частная компания «КосмоКурс», планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, закрывается.
В ЛНР заявили о желании Киева воевать за российский газ
Киев обвинили в создании «картинки войны» и планах заблокировать завершение строительства газопровода «Северный поток-2».
Дуров вошел в топ-10 богатейших миллиардеров из России
Дуров занял 9-ю строчку среди богатейших бизнесменов из России в рейтинге Forbes за 2021 год. Его состояние, по данным издания, составляет 17,2 миллиарда долларов.
Евро-2020 может пройти со зрителями
Все 12 городов подали соответствующую информацию в Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА), который мог лишить в случае отсутствия уведомления их право принимать матчи юбилейного континентального первенства.
Опять пробка: новое ЧП в Суэцком канале
Танкер сел на мель в Суэцком канале, почти полностью перегородив его. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала - Большое Горькое озеро.
В ВС России начались контрольные проверки боеготовности
В апреле запланировано 4048 учений на территории всех военных округов, в том числе в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.
"Газпром" начал избавляться от украинского транзита
С 1 апреля поставки российского газа в Румынию осуществляются в обход Украины – по трубопроводу "Турецкий поток", заявил "Оператор ГТС Украины".
СК начал проверку песни Manizha для «Евровидения»
Следователи начали проверку композиции певицы Manizha (Манижа Сангин) Russian Woman после обращения в СКР
редакции газеты «Ветеранские вести».
Жители Сахалина остались без электроснабжения
На узловой подстанции «Южно-Сахалинская» произошло отключение системы шин. В результате этого электроснабжение Сахалина было частично ограничено.