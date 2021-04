Опять пробка: новое ЧП в Суэцком канале

3 апреля все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли через Суэцкий канал, заявил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа.

23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.

ЧП на Суэцком канале с судном Ever Given прокомментировал профессор военно-морской архитектуры, океанологии и морской инженерии Стратклайдского университета Эвангелос Булугурис. Он отметил, что в настоящее время ведется расследование причин аварии судна Ever Given, которое должно сказать, в какой степени виноват именно размер судна. Судя по предыдущим инцидентам, в равной степени виноваты и сильные ветры, и неисправные механизмы, и даже человеческий фактор.