Опять пробка: новое ЧП в Суэцком канале

Танкер сел на мель в Суэцком канале, почти полностью перегородив его. Об этом сообщают РИА Новости.

"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", - заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.

Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала - Большое Горькое озеро. В момент инцидента рядом с танкером находилось два буксира Суэцкого канала.

3 апреля все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли через Суэцкий канал, заявил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа.

"Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.

Он отметил, что операция выполнена в рекордные сроки и является достижением работников канала.

Канал работал круглосуточно для пропуска судов в отличие от обычного режима работы.

Сумма ущерба от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом может достичь 1 миллиарда долларов, отмечал 1 апреля глава управления водной артерии Усама Рабия.

"Оценки, если Бог даст, достигнут 1 миллиарда долларов", - заявил он в эфире телеканала Sada Elbalad.

Глава администрации Суэцкого канала добавил, что эта сумма включает и нанесенный блокировкой ущерб, и расходы, связанные со снятием судна с мели.

Он отметил, что будут вестись подсчеты с учетом всех средств, использованных с первого дня происшествия: траты на работу буксиров, дноуглубительных судов, работавших в круглосуточном режиме.

23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.

ЧП на Суэцком канале с судном Ever Given прокомментировал профессор военно-морской архитектуры, океанологии и морской инженерии Стратклайдского университета Эвангелос Булугурис. Он отметил, что в настоящее время ведется расследование причин аварии судна Ever Given, которое должно сказать, в какой степени виноват именно размер судна. Судя по предыдущим инцидентам, в равной степени виноваты и сильные ветры, и неисправные механизмы, и даже человеческий фактор.

Если бы в аварии виноват был размер судна Ever Given, то можно было бы ожидать, что другие мегакорабли, которые годами проходят через Суэцкий канал, испытали бы аналогичные трудности. Но поверхностная статистика аварий показывает, что в канале происходит всего два-три подобных инцидента с участием мегакораблей в год из 19 000 ежегодных переходов.

В большинстве случаев это незначительные аварии, вызывающие незначительные нарушения, и они происходят с такой низкой частотой, что авария судна Ever Given не должна интерпретироваться как свидетельство того, что контейнеровозы стали слишком большими.

Но учитывая, что последствия аварии контейнеровоза Ever Given были столь серьезными, будут приняты новые меры безопасности на море, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, такие как изменение конструкции судна, улучшение подготовки пилотов, использование буксиров в качестве эскорта канала, автономные системы наведения и расширение водных путей.