Зеленский на тайном заседании с военными обсудил нападение России

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В телеэфире Данилов заявил, что в заседании участвовали президент Зеленский, генералы и представители разведки.

«1 апреля было у президента большое совещание, на котором присутствовали восемь генералов, все наши военные, имеющие к этому отношение, все наши разведки, и совещание закончилось в начале десятого вечера», — сказал Данилов.

По его словам, в каждой области действует система сопротивления нападению. Однако, как эти системы действуют — секретная информация.

Также глава СНБО сообщил, что ежедневно утром Зеленский получает сводки о состоянии дел на границе Донбасса и Украины, а вечером - на границах с Белоруссией и Россией.

В комментариях пользователи интернета пишут, что Зеленский и его окружение пытаются компенсировать полный провал всех намеченных реформ выдуманной российской угрозой.

«Зеленский и компания - определитесь, таки Россия собирается нападать на Украину??? А с кем идет война 7 лет???? Вы же всем уши прожжужали что Россия агрессор, но оказывается, что она на войну пока не явилась, а только собирает свои войска на границе с Украиной. Да вы господа просто Д.Б», - написал один из пользователей.

Другие также высмеяли воинственный пафос Данилова и заявление о «тайном совещании».

«Да они уже больше 7 лет живут, как будто у них 1 апреля. Круглый год, все 7 лет сплошное 1 апреля! И президент - клоун. Это всё было бы очень смешно, если бы не тысячи погибших, ни в чем не повинных людей», - отмечают в Сети.