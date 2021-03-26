Пробка в Суэцком канале стала видна за 65 километров

Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель
в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять
несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось
более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила
два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки.