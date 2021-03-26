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Пробка в Суэцком канале стала видна за 65 километров

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
26 марта 2021
На входе в Суэцкий канал образовалась пробка из грузовых кораблей, затор из-за севшего на мель контейнеровоза виден даже в 65 километрах от южного входа в канал.
В районе между городами Айн-Сохна и Заафарана, что в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал, видно приблизительно 15 грузовых кораблей и барж, которые стоят в очереди на вход. На сайте Vesselfinder отмечается, что возле противоположного берега в очереди еще десятки кораблей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также сообщается, что на море шторм, сила ветра 35 километров в час, волны достигают нескольких метров.
Ранее сообщалось, что два буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.
Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.
Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.
В мире,Видео,Михаил Войтенко,Деловая газета "Взгляд",
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