Ситуация в Донбассе резко обострилась

Управление Народной милиции Донецкой народной республики в среду заявило о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения за минувшие сутки. Представитель НМ непризнанной республики проинформировал, что украинские силовики в течение последних 24 часов 21 раз обстреляли территорию ДНР.

"За сутки с 16 на 17 марта обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении", — уточнил представитель милиции.

В Народной милиции ДНР отметили тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории республики сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек.