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Москва

В Народной милиции ДНР сообщили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения за последние сутки 

Аргументы Недели и ещё 1 2 часа назад
Ситуация в Донбассе резко обострилась
Фото: РИА Новости
Управление Народной милиции Донецкой народной республики в среду заявило о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения за минувшие сутки. Представитель НМ непризнанной республики проинформировал, что украинские силовики в течение последних 24 часов 21 раз обстреляли территорию ДНР.

"За сутки с 16 на 17 марта обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении", — уточнил представитель милиции.

В Народной милиции ДНР отметили тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории республики сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек.
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