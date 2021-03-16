В проблемах с AstraZeneca обвинили Россию

В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнёров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», — написал Ткаченко.