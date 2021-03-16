Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Министр культуры Украины: проблемы с AstraZeneca в Европе «устроила» Россия 

News.ru 10 минут назад
В проблемах с AstraZeneca обвинили Россию
Фото: globallookpress.com
Россия могла организовать массовую информационную кампанию против препарата для вакцинации AstraZeneca, чтобы расчистить путь на рынок для своего «Спутника V». Так считает глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
В своём Telegram-канале он отметил, что «Спутник V» ещё не одобрили в Евросоюзе и отметил, что проблемы у британско-шведской вакцины на руку Москве.

В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнёров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», — написал Ткаченко.

Вакцина AstraZeneca может вызывать кровотечение
Глава Минкультуры Украины заверил подписчиков, что очень тщательно проверил источники, из которых появилась информация о «псевдоопасности» AstraZeneca и кто «лоббировал распространения этих страшилок в европейских СМИ».
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает против конкуренции вакцин от коронавируса в мире. Он подчеркнул, что власти страны негативно относятся к попыткам политизировать вопросы распространения препаратов. По словам представителя Кремля, зарубежные государства прикладывают значительные усилия, чтобы заставить разные страны отказаться от российских вакцин.
16 марта в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA) заявили, что случаи побочных эффектов вряд ли связаны с определённой партией вакцины AstraZeneca. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить вакцинацию AstraZeneca, поскольку её польза превышает негативные данные, сообщал NEWS.ru.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
News.ru: последние новости
Норвежский политик объяснил право Крыма вернуться в Россию Норвежский политик объяснил право Крыма вернуться в Россию Зеленский заявил, что Украина не откажется от Крыма Зеленский заявил, что Украина не откажется от Крыма Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию со «Слугой народа» Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию со «Слугой народа»
Комментарии 14
В мире , Дмитрий Песков , Александр Ткаченко , ЕС , Минкультуры , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
00:42
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
Новости Москвы
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
00:25
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
Новости Москвы Происшествия
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
00:59
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
В мире Происшествия
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
00:17
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение