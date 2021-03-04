В Сирии заявили о цели Запада безнаказанно разграбить страну 

«Все шаги, предпринимаемые странами Запада, не имеют ничего общего с войной против терроризма в Сирии, а их истинной целью является безнаказанное разграбление национальных богатств суверенного государства — члена Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.