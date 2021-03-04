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В Сирии заявили о цели Запада безнаказанно разграбить страну 

RT на русском и ещё 1 34 минуты назад
В Сирии заявили о цели Запада безнаказанно разграбить страну
Фото: Reuters
Целью стран Запада в Сирии является разграбление национальных богатств республики, их действия в регионе не имеют ничего общего с войной против терроризма. Такое совместное заявление опубликовали межведомственные координационные штабы России и Сирии.

«Все шаги, предпринимаемые странами Запада, не имеют ничего общего с войной против терроризма в Сирии, а их истинной целью является безнаказанное разграбление национальных богатств суверенного государства — члена Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Штабы также заявили, что Соединённые Штаты открыто поддерживают незаконные вооружённые формирования в Сирии и стимулируют рост террористической активности.
Кроме того, Вашингтон продолжает проводить антисирийскую санкционную политику, говорится в заявлении.

«По данным ООН, отмечается рост активности бандформирований на неподконтрольных Дамаску территориях», — отметили координационные штабы.

Как заявили 26 февраля в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, американское командование продолжает насильно удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан», что подтверждает заинтересованность США в сохранении там «конвейера» по подготовке экстремистов.
28 февраля сирийское агентство SANA сообщило о переброске военными США десяти боевиков ИГ* со своей базы в провинции Хасеке в пустыню в районе провинции Дейр эз-Зор.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , ООН , Исламское государство , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Сирия
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