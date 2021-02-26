Германия назвала фальшивкой фото удостоверения Навальной

Ранее дизайнер Артемий Лебедев опубликовал фото предположительно удостоверения личности Юлии Навальной с немецким гражданством. Он отметил, что документ был выдан в 2019 году. Лебедев добавил, что Алексею Навальному, «как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани».

После публикации снимка руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что появившееся в Сети фото удостоверения является фейком. Он отметил, что оно было взято из журнала «Афиша». Позже то, что это фейк, подтвердил и Лебедев.

22 февраля стало известно, что жена оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась в Москву из Германии. Женщина вернулась в Россию без детей. Навальная не стала общаться с людьми, которые представились журналистами.

Ранее Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев , который защищал его на заседании по делу « Ив Роше », также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России. Позже немецкое издание Spiegel подтвердило прилёт Навальной. Официального подтверждения от самой Навальной или её представителей не поступало.