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Москва

СБУ объявила Шария в государственный розыск 

Украина.ру и ещё 10 40 минут назад
Блогера, лидера украинской Партии Шария Анатолия Шария, который не явился на допрос в СБУ, объявили в государственный розыск. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр СБУ Отмечается, что следователи уже ознакомили адвоката блогера с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Ему также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.
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Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.
В четверг, 25 февраля, Шарий должен был явиться на допрос в СБУ. По данным СМИ, в настоящее время блогер проживает в Испании.
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В мире , Видео , Анатолий Шарий , СБУ , Интерфакс
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