СБУ объявила Шария в государственный розыск 

Блогера, лидера украинской Партии Шария Анатолия Шария , который не явился на допрос в СБУ , объявили в государственный розыск. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр СБУ Отмечается, что следователи уже ознакомили адвоката блогера с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Ему также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

В четверг, 25 февраля, Шарий должен был явиться на допрос в СБУ. По данным СМИ, в настоящее время блогер проживает в Испании.