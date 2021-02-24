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Пока вы не уснули: Суд Украины арестовал нефтепровод для прокачки дизтоплива из России 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: На Украине арестован нефтепровод для прокачки дизтоплива из России
Фото: РИА Новости
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Суд Украины арестовал нефтепровод для прокачки дизтоплива из России

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В мире , Алексей Миллер , Владимир Путин , Дмитрий Писаренко , ФСБ , Газпром , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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