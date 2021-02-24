Пока вы не уснули: На Украине арестован нефтепровод для прокачки дизтоплива из России

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Суд Украины арестовал нефтепровод для прокачки дизтоплива из России

Все объекты нефтепродуктопровода готовятся к передаче под контроль госпредприятию «Укртранснафта».

Путин заявил ФСБ о готовящейся против России провокации

По словам российского лидера, за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине.

Банки продолжили снижать ставки по вкладам

Эксперты полагают, что более существенный рост ставок по вкладам клиенты увидят к осени.

Wintershall Dea прекратила инвестиции в «Севпоток — 2»

В общей сложности компания вложила в строительство 730 миллионов евро.

Миллера переизбрали на должность председателя правления ПАО «Газпром»

Алексей Миллер занимает свой пост с 2001 года. Очередная пятилетка на посту председателя правления заканчивается 31 мая 2021 года, после чего полномочия Миллера будут продлены.

Актер Бикович получил российское гражданство

Это следует из указа президента РФ Владимира Путина , опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Украина решила взять под контроль границу с РФ в Донбассе

Ранее МИД Украины призвало международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму.

Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за утилизационного сбора

Как считают в Минэнерго, повышать сборы следует постепенно, оставив их прежними на часть техники.

Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве

Кадр из фильма

Несколько дней назад актер перестал выходить на связь с близкими. Родственник приехал к нему домой, а когда Писаренко не открыл дверь, — вызвал полицию.

Пенсионера отказались пустить в ГУМ из-за одежды

В ГУМе же отказ пустить мужчину объяснили отсутствием на нем маски.