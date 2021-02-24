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Украина собралась взять под контроль границу с Россией в Донбассе до 2025 года 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Украина решила взять под контроль границу с РФ в Донбассе
Фото: РИА Новости
Правительство Украины включило пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей в специальную программу управления государственной границей до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами по инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

«Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними», — говорится в документе. В нем уточняется, что эта задача предполагает «планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы».

Стратегия была принята во исполнение обязательств Украины по имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Ее целью является «обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую ее защищенность».
19 февраля сообщалось, что МИД Украины призвало международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму.
Пункт 9 Минских соглашений предполагает восстановление Украиной контроля над границей с Россией на всем ее протяжении. Согласно документу, это должно произойти после проведения в Донбассе местных выборов, а также амнистии, обмена пленными, обеспечения доставки гуманитарной помощи и начала восстановления региона.
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Комментарии 3
Армия , Арсен Аваков , МИД , ЕС , Правительство Украины , Афганистан , Киев
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