В США захотели продлить масочный режим до 2022 года 

Американцам придется носить маски вплоть до 2022 года. Об этом заявил доктор Энтони Фаучи , ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Эксперт рассказал, что для выработки коллективного иммунитета потребуется несколько месяцев, а возможно, и годы. Другими словами, вакцина не будет «нокаутирующим ударом», который уничтожит вирус.

«Это не работает так, как с полиомиелитом и корью, когда вы получили вакцину и дело закрыто. В случае с COVID-19 защитные меры должны сохраняться месяцы и месяцы», — пояснил Фаучи.

По его словам, человечество не выработает коллективный иммунитет в течение значительного периода времени. Возможно, вплоть до 2022 года. Поэтому потребуется поддерживать определенные меры в области общественного здравоохранения: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать толп, сводить к минимуму время, проводимое в закрытых общественных местах.