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В США захотели продлить масочный режим до 2022 года 

Майк Габриелян 27 минут назад
В США захотели продлить масочный режим до 2022 года
Фото: Reuters
Американцам придется носить маски вплоть до 2022 года. Об этом заявил доктор Энтони Фаучи, ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).
Он пообщался через Zoom со студентами и преподавателями Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии.
Эксперт рассказал, что для выработки коллективного иммунитета потребуется несколько месяцев, а возможно, и годы. Другими словами, вакцина не будет «нокаутирующим ударом», который уничтожит вирус.

«Это не работает так, как с полиомиелитом и корью, когда вы получили вакцину и дело закрыто. В случае с COVID-19 защитные меры должны сохраняться месяцы и месяцы», — пояснил Фаучи.

По его словам, человечество не выработает коллективный иммунитет в течение значительного периода времени. Возможно, вплоть до 2022 года. Поэтому потребуется поддерживать определенные меры в области общественного здравоохранения: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать толп, сводить к минимуму время, проводимое в закрытых общественных местах.
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В мире , Томас Джефферсон , Энтони Фаучи
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