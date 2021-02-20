В Ереване оппозиция собрала многотысячный митинг 

В центре Еревана начался многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он организован оппозиционным «Движением за спасение родины».

Мы не требуем банальной смены власти. Пашинян и его команда должны уйти, чтобы наша страна не превратилась в турецкий виллает (губерния — NEWS.ru), — цитирует ТАСС одного из лидеров оппозиционного движения, экс-глава Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

Он добавил, что ситуация очень тяжёлая и все граждане, которые понимают всю серьёзность ситуации, должны прибыть на площадь Свободы.

В ночь на 10 ноября, после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване произошли массовые акции протеста, люди ворвались в здание парламента, искали главу правительства и громили помещения. Акции протеста продолжаются по сей день. Пашиняна обвиняют в капитуляции перед Азербайджаном в военном конфликте.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.