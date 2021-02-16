Пока вы спали: Япония выкинет часть партии вакцины Pfizer 

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Использование обычных шприцев позволяет извлечь из каждого флакона с вакциной Pfizer препарат на пять инъекций, вместо шести, на которые он рассчитан. В правительстве Японии пояснили, что ведут переговоры о закупке специальных шприцев, но пока «остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать».

Биткоин сегодня на торгах преодолел отметку в 49,6 тысяч долларов, подорожав на 5,43%. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, сославшегося на портал CoinMarketCap, который отслеживает цены на более чем 20 биржах, сегодня к 7:22 мск самая популярная криптовалюта выросла в цене до 49 605 долларов.

Мошенники все чаще стараются вынудить своих жертв снять деньги со счета и перевести их через платежный терминал или банкомат другого банка, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение. Это стало серьезным вызовом, заявил РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев

«Таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков», — пояснил представитель ЦБ.

В результате ДТП с участием автобуса, которое произошло около турецкого города Конья, погибли пять человек, еще 38 получили ранения. Об этом сообщает NTV.

По данным издания, авария произошло около 3.30 утра. Первым в ДТП из-за гололеда попал грузовик. Проезжающая мимо машина остановилась, чтобы помочь водителю фуры, и в этот момент в легковушку въехал автобус.

В результате оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции. 38 человек получили ранения и были госпитализированы.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Россия является крупнейшим «нарушителем международного права», и Киев намерен заставить ее заплатить за действия в Крыму. Слова Кориневича опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.