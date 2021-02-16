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Пока вы спали: Япония выкинет часть партии вакцины Pfizer 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы спали: Япония выкинет часть партии вакцины Pfizer
Фото: Reuters
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Япония выкинет часть партии вакцины Pfizer

Часть вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer, закупленной Японией для вакцинации населения, придется утилизировать из-за нехватки специализированных шприцев. Об этом, по данным ТАСС, заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Использование обычных шприцев позволяет извлечь из каждого флакона с вакциной Pfizer препарат на пять инъекций, вместо шести, на которые он рассчитан. В правительстве Японии пояснили, что ведут переговоры о закупке специальных шприцев, но пока «остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать».
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Цена на биткоин побила новый рекорд

Биткоин сегодня на торгах преодолел отметку в 49,6 тысяч долларов, подорожав на 5,43%. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, сославшегося на портал CoinMarketCap, который отслеживает цены на более чем 20 биржах, сегодня к 7:22 мск самая популярная криптовалюта выросла в цене до 49 605 долларов.
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ЦБ заявил о серьезном вызове со стороны мошенников

Мошенники все чаще стараются вынудить своих жертв снять деньги со счета и перевести их через платежный терминал или банкомат другого банка, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение. Это стало серьезным вызовом, заявил РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

«Таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков», — пояснил представитель ЦБ.

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ДТП в Турции: пять погибших и 38 пострадавших

В результате ДТП с участием автобуса, которое произошло около турецкого города Конья, погибли пять человек, еще 38 получили ранения. Об этом сообщает NTV.
По данным издания, авария произошло около 3.30 утра. Первым в ДТП из-за гололеда попал грузовик. Проезжающая мимо машина остановилась, чтобы помочь водителю фуры, и в этот момент в легковушку въехал автобус.
В результате оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции. 38 человек получили ранения и были госпитализированы.
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Киев намерен заставить Россию расплатиться за Крым

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Россия является крупнейшим «нарушителем международного права», и Киев намерен заставить ее заплатить за действия в Крыму. Слова Кориневича опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

«Конечно, колеса правосудия не всегда очень быстрые, но их точно надо использовать для того, чтобы мы должным образом привлекли к ответственности Российскую Федерацию за все те нарушения, которые она совершала и совершает в нашем украинском Крыму», — отметил он.

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Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
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В мире , Кацунобу Като , Антон Кориневич , Артем Сычев , Pfizer , Центральный банк России , РИА Новости
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