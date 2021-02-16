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Киев уверен, что заставит Россию расплатиться за «нарушения международного права» в Крыму 

Свободная пресса и ещё 3 1 час назад
Киев уверен, что заставит Россию расплатиться за «нарушения международного права» в Крыму
Фото: РИА Новости
Антон Кориневич, в администрации Владимира Зеленского занимающий пост постоянного представителя президента Украины в Крыму, заверил, что Киев заставит Россию заплатить за «нарушения международного права».
Он напомнил, что Украина на разных уровнях подает иски к России в международные судебные учреждения.
«Конечно, колеса правосудия не всегда очень быстрые, но их точно надо применять для того, чтобы мы должным образом привлекли к ответственности Российскую Федерацию за все те нарушения, которые она совершала и совершает в нашем украинском Крыму», — приводит слова Кориневича пресс-служба Офиса президента.
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Политика , Соцсети , Крым наш , Владимир Зеленский , Антон Кориневич , Республика Крым
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