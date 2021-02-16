Киев уверен, что заставит Россию расплатиться за «нарушения международного права» в Крыму 

Он напомнил, что Украина на разных уровнях подает иски к России в международные судебные учреждения.

«Конечно, колеса правосудия не всегда очень быстрые, но их точно надо применять для того, чтобы мы должным образом привлекли к ответственности Российскую Федерацию за все те нарушения, которые она совершала и совершает в нашем украинском Крыму», — приводит слова Кориневича пресс-служба Офиса президента.