В Донбассе совершено покушение на комбата 

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По словам военкора, покушение было совершено сегодня утром. Под автомобилем комбата сработало взрывное устройство.

«Мина сработала под днищем, прямо на проспекте Мира. Посечены ноги. Живой», — рассказал Сладков.

По его словам, командир батальона находится в больнице.

«Моторола» погиб в 2016 году в результате срабатывания взрывчатки в лифте жилого дома в Донецке. Арсен Павлов за активное участие в боях около Славянска и Дебальцево был отмечен наградами «За воинскую доблесть» и «Герой ДНР».