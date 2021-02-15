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В Донбассе совершено покушение на комбата 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Донбассе совершено покушение на комбата
Фото: РИА Новости
В Горловке был подорван автомобиль командира батальона народной милиции с позывным «Длинный». Об этом заявил в своем Telegram-канал военкор Александр Сладков.
По словам военкора, покушение было совершено сегодня утром. Под автомобилем комбата сработало взрывное устройство.

«Мина сработала под днищем, прямо на проспекте Мира. Посечены ноги. Живой», — рассказал Сладков.

По его словам, командир батальона находится в больнице.
«Рамблер» писал, что ранее писатель Захар Прилепин предложил поставить в России памятник участнику боевых действий в Донбассе Арсену Павлову (позывной «Моторола»).
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«Моторола» погиб в 2016 году в результате срабатывания взрывчатки в лифте жилого дома в Донецке. Арсен Павлов за активное участие в боях около Славянска и Дебальцево был отмечен наградами «За воинскую доблесть» и «Герой ДНР».
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В мире , Происшествия , Александр Сладков , Захар Прилепин , Арсен Павлов
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