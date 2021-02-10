Украина предоставит НАТО воздушное пространство над Крымом 

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации». Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
По данным ведомства, предложение прозвучало в ходе встречи министра инфраструктуры Украины с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.
«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО», — заявил он.
Криклия отметил, что страны-члены альянса смогут использовать воздушное пространство над Крымом для «транспортировки войск, оборудования и грузов».
«Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — заявил украинский министр.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Великобритания — член Североатлантического альянса заключила с Украиной соглашение о строительстве военно-морских баз в Очакове, Бердянске, Николаеве и Мелитополе. Базы будут призваны «запереть» Черноморский флот России в Севастополе — заблокировать перемещение кораблей и лишить их оперативного простора.