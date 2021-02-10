Украина предоставит НАТО воздушное пространство над Крымом 

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации». Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, предложение прозвучало в ходе встречи министра инфраструктуры Украины с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО», — заявил он.

Криклия отметил, что страны-члены альянса смогут использовать воздушное пространство над Крымом для «транспортировки войск, оборудования и грузов».

«Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — заявил украинский министр.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.