В ВОЗ опровергли попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок Уханя 

Как писал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 106 млн человек. В России коронавирус был диагностирован у более чем 3,9 млн человек.

Высказывались разные версии появления вируса, в том числе и создание его в условиях лаборатории. Так, американский телеканал Fox News утверждал со ссылкой на анонимные источники, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане.

Однако глава экспертной группы ВОЗ признал эту версию маловероятной и подчеркнул, что она не будет дальше изучаться.