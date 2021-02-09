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Москва

В ВОЗ опровергли попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок Уханя 

Алиса Селезнёва 10 минут назад
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали маловероятной версию о распространении коронавируса из-за лабораторной утечки. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 106 млн человек. В России коронавирус был диагностирован у более чем 3,9 млн человек.
Высказывались разные версии появления вируса, в том числе и создание его в условиях лаборатории. Так, американский телеканал Fox News утверждал со ссылкой на анонимные источники, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане.
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Однако глава экспертной группы ВОЗ признал эту версию маловероятной и подчеркнул, что она не будет дальше изучаться.
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В мире , Видео , ЕС , ВОЗ , Fox News
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