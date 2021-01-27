Издание отметило, что Украина — самая большая европейская страна, в которой до сих пор не началась вакцинация. Тем временем в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках она может начаться уже в ближайшее время — вскоре, как сообщал «Рамблер», Россия поставит туда 145 тысяч доз вакцины «Спутник V».

«Неспособность решить вопрос вакцинации чревата геополитическими последствиями, а также усилением внутриполитического давления на Зеленского», — считает Bloomberg.

Издание отметило падение популярности украинского президента до рекордно низкого уровня и нападки, которым подвергаются его действия в условиях пандемии.

«Я с большим пессимизмом смотрю на перспективы вакцинации в стране», — заявил бывший советник Зеленского врач Евгений Комаровский.

Позавчера президент Украины анонсировал начало вакцинации в стране в феврале. По его словам, Украина получит миллион доз вакцины в рамках программы COVAX по справедливому распределению вакцин среди беднейших стран мира.