На Украине до сих пор не началась вакцинация против коронавируса, в то время как в Крыму она уже проводится. Об этом написало агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что благодаря содействию Москвы делать прививки будут в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках.

В статье отмечается, что Украина — самая крупная из стран Европы, где проживает 42 млн человек, но население не начали прививать от COVID-19. Также авторы материала высказывают мнение, что такая ситуация грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны, пишут «Известия».

Между тем, рейтинг поддержки деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины среди жителей страны опустился до рекордно низких значений. Это показывают результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает телеканал «360».