Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату

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Москва

Тайную комнату в доме бывшего наркокартеля сняли на видео 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
В одном из домов в американском штате Аризона была обнаружена тайная комната. Ее нашли новые владельцы жилища.
Анабель Микельсон переехала в здание, в котором во время ремонта вместе со своими родственниками наткнулась на ряд странных предметов: двухстороннее зеркало, провода от камер слежки и спрятанные за стеной шкафы. Видео с находками девушка выложила в TikTok.

«Раньше это был дом, который был вовлечен в наркокартель, думаю, теперь можно об этом сказать», — прокомментировала ролик Анабель.

Она также сообщила, что прошлый хозяин любил устраивать в нем вечеринки.
Ранее сообщалось, американец выстрелил в своего приятеля в магазине на глазах у посетителей и продавцов.
В мире , Видео , Общество , США
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