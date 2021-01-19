Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату

В одном из домов в американском штате Аризона была обнаружена тайная комната. Ее нашли новые владельцы жилища.

Анабель Микельсон переехала в здание, в котором во время ремонта вместе со своими родственниками наткнулась на ряд странных предметов: двухстороннее зеркало, провода от камер слежки и спрятанные за стеной шкафы. Видео с находками девушка выложила в TikTok.

«Раньше это был дом, который был вовлечен в наркокартель, думаю, теперь можно об этом сказать», — прокомментировала ролик Анабель.

Она также сообщила, что прошлый хозяин любил устраивать в нем вечеринки.