Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине

В оружейном магазине Флориды один из местных жителей случайно выстрелил в своего приятеля, когда демонстрировал ему пистолет. Видео происшествия размещено в Telegram-канале «Бушующий мир».

Все произошло у прилавка в торговом заведении, где продается оружие. Один из мужчин показывал другому пистолет, и тот случайно выстрелил у него в руках, ранив при этом его собеседника.

На помощь потерпевшему тут же бросились сотрудники магазина, они достали аптечку и положили мужчину на пол. После чего всех сторонних наблюдателей попросили покинуть помещение. Стрелявший приятель постоянно находился рядом и сильно нервничал.