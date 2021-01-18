Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине

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Москва

Американец выстрелил в приятеля в магазине и попал на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В оружейном магазине Флориды один из местных жителей случайно выстрелил в своего приятеля, когда демонстрировал ему пистолет. Видео происшествия размещено в Telegram-канале «Бушующий мир».
Все произошло у прилавка в торговом заведении, где продается оружие. Один из мужчин показывал другому пистолет, и тот случайно выстрелил у него в руках, ранив при этом его собеседника.
На помощь потерпевшему тут же бросились сотрудники магазина, они достали аптечку и положили мужчину на пол. После чего всех сторонних наблюдателей попросили покинуть помещение. Стрелявший приятель постоянно находился рядом и сильно нервничал.
Происшествия , Видео , В мире , США
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