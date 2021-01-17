Навального привезли в аэропорт на правительственной машине с мигалками 

Алексей Навальный доставлен к самолету, вылетающему в Москву из аэропорта Берлина. Его привезли на правительственной черной «Ауди» с мигалками. Эскорт составили еще одна правительственная машина и экипажи полиции.

Началась посадка. Часть пассажиров уже на борту. По данным "Немецкой волны", возник небольшой скандал — рейс задерживается из-за некоего буйного пассажира. Навальный пока не поднимался в самолет, передает Mash.

Немецкие СМИ, пишут, что блогеру предоставили крайне необычные для демократического Запада преференции: он не будет заходить в здание аэропорта и проходить досмотр с другими пассажирами. Регистрацию за него уже прошли сотрудники немецкой полиции.

В России Навальный, как писал «Рамблер», объявлен в розыск. ФСИН хочет отправить его в колонию, поскольку он был условно осужден по делу « Ив Роше », но перестал отмечаться у инспекторов по правилам отбывания условного срока.

Самолет с блогером должен прилететь во Внуково сегодня вечером.