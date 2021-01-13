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Навальный объявлен в розыск с декабря 

Вероника Полынина 2 часа назад
Навальный объявлен в розыск с декабря
Фото: ТАСС
Федеральная служба по контролю за исполнением наказаний (ФСИН) начала розыскные мероприятия в отношении Алексея Навального еще 27 ноября 2020 года после того, как оппозиционер перестал отмечаться по правилам отбывания условного срока по делу «Ив Роше». Скриншот постановления об объявлении политика в розыск опубликовал телеграм-канал Mash.
В постановлении говорится, что Навальный уклоняется от контроля во ФСИН, а его местонахождение установить не удалось.
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29 декабря Алексей Навальный был объявлен в федеральный розыск. При установлении местонахождения политика он должен быть задержан.
Как сообщал «Рамблер», в августе Навальный попал в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Через несколько дней он был транспортирован в клинику в Берлине, где 10 сентября пришел в себя. До настоящего времени он в Россию не возвращался.
При этом, по информации Mash, адвокаты лишь 23 ноября уведомили ФСИН о том, что блогер находится на реабилитации и не может явиться на контроль согласно правилам отбывания условного срока по делу «Ив Роше».
Испытательный срок Навального по делу «Ив Роше» истек 30 декабря. 11 января ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене условного срока на реальный.
Суд приговорил политика по делу «Ив Роше» 30 декабря 2014 года — тогда он получил три с половиной года условно с испытательным сроком пять лет. Позднее испытательный срок был продлен на один год — до 30 декабря 2020-го.
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Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , ФСИН
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