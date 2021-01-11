Пока вы спали: цены на газ в 2021 году побили рекорды 

Холодная зима и перебои с поставками СПГ привели к рекордному росту цен на природный газ на азиатском и европейском рынках. При этом в Европе с рекордной скоростью снижаются запасы в подземных хранилищах, пишет «Коммерсант».

По данным издания, на крупнейшем европейском хабе, нидерландском TTF, цены достигли 252 долларов за тысячу кубометров, что стало максимумом с 25 января 2019 года. Также резко выросла стоимость топлива и в Азии, обновив рекорд в $812 за 1 тыс. кубометров спотовых поставок СПГ.

При этом «Газпром» не спешит наращивать транзит в Европу, предпочитая опустошать подземные хранилища, а также пока снижает загрузку украинского газопровода.

Аналитики уверены, что российская компания имеет все шансы вернуться в первом квартале текущего года на уровень продаж 2019 года.

Союз России, США и Великобритании для борьбы с наметившимся партнерством ЕС и Китая обсуждается на страницах американской прессы. Однако, по мнению российского эксперта, такое объединение было бы разрушительным для нашей страны, пишет «Свободная пресса».

В своей статье в The Hill бывший офицер ВМС США, политический аналитик Джеймс Дюрсо отметил, что Россия могла бы пойти против Китая, так как чувствует себя «младшим братом», а также потому, что часть российской элиты больше тяготеет к Западу.

При этом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин предупредил, что такой союз мог бы обернуться большими потерями для России и «провоцирует Москву на полную сдачу позиций».

Протестующие заблокировали ведущую к аэропорту дорогу, чтобы не дать премьер-министру Армении Николу Пашиняну отправиться на переговоры в Москву. Об этом сообщает «Sputnik-Армения».

Представители оппозиции в ходе акции протеста заявили, что не позволят премьеру вылететь в Москву и «продать армянские земли, Сюникскую область». При этом кортеж Пашиняна сумел проехать по трассе за несколько минут до того, как она была перекрыта.

Около 100 миллионов записей персональных данных и платежной информации россиян оказались в свободном доступе в 2020 году. Основными виновниками утечек в России стали сотрудники компаний. Об этом со ссылкой на исследование компании InfoWatch пишет «Прайм».

«В глобальном масштабе за год утекло около 11 миллиардов записей персональных данных и платежной информации, из них в России — порядка 100 миллионов (…) В России в 2020 году чаще всего обнаруживали утечки информации в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе», — отметили аналитики.

В России цены на новые машины выросли за неполные две недели на 2—5%. Автодилеры не исключили, что рост цен продолжится, называя его причинами дефицит автомобилей, резкую прошлогоднюю девальвацию рубля и возможное увеличение утильсбора, пишет «Коммерсант».

Так, с начала года корейский Hyundai прибавил в цене от 15 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от модели, а Volvo подорожали на 100 тыс. руб. на базовые комплектации.

Ожидается рост цен и на отечественные машины. Стоимость Granta и Vesta вырастет на 11 и 23 тыс. рублей соответственно, XRAY станет дороже на 5 тыс. рублей, а Vesta Sport — на 15 тыс. рублей, отмечают участники рынка.