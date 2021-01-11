Протестующие поставили Пашиняну ультиматум с угрозой закрыть доступ в Армению

11 января десятки оппозиционеров в Ереване перекрыли трассу, ведущую к аэропорту Звартноц. Активисты заблокировали движение автомобилей, в одном из которых предположительно находился премьер-министр Никол Пашинян. Полицейским удалось предотвратить образование затора на дороге без стычек с оппозиционерами. В результате глава кабмина успешно добрался до аэропорта и вылетел в российскую столицу.

Позже активисты заявили об окончании протеста, но выдвинули условия для возвращения Пашиняна на родину. По их словам, премьер может не возвращаться в Армению, если в Москве подпишет какие-либо документы, затрагивающие территориальную целостность республики.

Оппозиция подчеркнула, что считает Пашиняна «нелегитимным руководителем», который не имеет права подписи важных документов государственного значения, а значит утвержденные соглашения с его участием никакой правовой иметь не будут.

Переговоры в Москве между Путиным, Пашиняном и Алиевым призваны решить вопросы обмена пленными, деблокирования коммуникаций в Нагорном Карабахе и выполнения предыдущих договоренностей.

Как сообщал «Рамблер», с 10 ноября прошлого года в Ереване не утихают митинги. Люди, которых организовывают оппозиционные партии «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения», выходят на улицы с требованием освободить Никола Пашиняна от должности премьер-министра.