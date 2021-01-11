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Пашиняну поставили ультиматум с угрозой закрыть доступ в Армению 

Павел Тиунов 30 минут назад
Протестующие поставили Пашиняну ультиматум с угрозой закрыть доступ в Армению
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может не возвращаться в Армению, если на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым подпишет какие-либо территориальные соглашения в минус для Еревана. С таким заявлением выступили представители армянской оппозиции, которые попытались сорвать визит премьера в Москву, сообщает Sputnik Armenia.
11 января десятки оппозиционеров в Ереване перекрыли трассу, ведущую к аэропорту Звартноц. Активисты заблокировали движение автомобилей, в одном из которых предположительно находился премьер-министр Никол Пашинян. Полицейским удалось предотвратить образование затора на дороге без стычек с оппозиционерами. В результате глава кабмина успешно добрался до аэропорта и вылетел в российскую столицу.
Позже активисты заявили об окончании протеста, но выдвинули условия для возвращения Пашиняна на родину. По их словам, премьер может не возвращаться в Армению, если в Москве подпишет какие-либо документы, затрагивающие территориальную целостность республики.
Оппозиция подчеркнула, что считает Пашиняна «нелегитимным руководителем», который не имеет права подписи важных документов государственного значения, а значит утвержденные соглашения с его участием никакой правовой иметь не будут.
Переговоры в Москве между Путиным, Пашиняном и Алиевым призваны решить вопросы обмена пленными, деблокирования коммуникаций в Нагорном Карабахе и выполнения предыдущих договоренностей.
Как сообщал «Рамблер», с 10 ноября прошлого года в Ереване не утихают митинги. Люди, которых организовывают оппозиционные партии «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения», выходят на улицы с требованием освободить Никола Пашиняна от должности премьер-министра.
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Комментарии 1
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , ИА Sputnik
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