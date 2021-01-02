Жена президента США оконфузилась в прямом эфире

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Москва

Появилось видео конфуза жены Байдена в прямом эфире с хлопушкой 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
Супруга избранного президента США Джо Байдена Джилл оконфузилась в прямом эфире. Она попыталась взорвать хлопушку во время трансляции программы Rockin Eve, но потерпела неудачу. Соответствующий фрагмент передачи опубликован в Twitter-аккаунте телепрограммы.
В своем интервью будущий глава Белого дома и его жена выразили благодарность медикам за борьбу с коронавирусом, а также призвали американцев сделать прививку от опасной инфекции. В конце Джилл Байден намеривалась взорвать хлопушку, но та не сработала и сломалась. В итоге супруги Байден рассмеялись над произошедшим конфузом.
Ранее сообщалось, что в США велосипедисты разгромили автомобиль BMW во время движения.
В мире , Видео , Политика , США , Джозеф Байден
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