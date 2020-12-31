Нью-Йорке велосипедисты устроили дебош на дороге. На пересечении 5 и 22 авеню любители экологического вида транспорта едва не разнесли автомобиль. Видео публикует Telegram-канал Life SHOT.

Как заявил водитель машины, молодые люди окружили его во время движения, а когда он притормозил, один из велосипедистов врезался в него. После этого разъяренные местные жители набросились на авто. На кадрах видно, как они кидают в него свои двухколесные транспортные средства, пытаются разбить стекла, и залезают на капот.

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