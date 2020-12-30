Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео 

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На Урале прохожий угнал автомобиль скорой помощи, которая приехала на вызов к больной пожилой женщине. Инцидент произошел в селе Новоалексеевском под Первоуральском

Запечатленное камерой наружного наблюдения видео публикует телеканал «360». На кадрах мужчина осмотрел неотложку, сел в нее и уехал в неизвестном направлении. Карету скорой помощи удалось обнаружить в соседней деревне, угонщика разыскивают полицейские.