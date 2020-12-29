Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске 

Житель Новосибирска украл шубу в одном из магазинов. Мужчина зашел в торговую точку и на глазах у продавца выбрал понравившееся ему меховое изделие и вышел на улицу. Женщина пыталась догнать вора, но это оказалось ей не по силам. Запись происшествия, зафиксированную камерой видеонаблюдения, публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

Это не единственный случай дерзкой кражи из магазина в Новосибирске за несколько дней. Ранее другой местный житель средь бела дня вынес из супермаркета 125 киндер-сюрпризов. Его разыскивают полицейские.