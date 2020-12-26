Выросло число погибших военных Армении в Карабахе

Еще 147 армянских военных погибли в боях с азербайджанскими военнослужащими в зоне карабахского конфликта. Об этом проинформировало министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в субботу, 26 декабря.

Всего Армия обороны непризнанного Карабаха с начала войны потеряла 2007 военнослужащих погибшими.

По данным министерства здравоохранения Армении . Опубликованным 11 декабря, известно о 2 тысячах 996 погибших, которые уже прошли судмедэкспертизу, уточняет «Интерфакс».

Ранее профессор МГИМО Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН, что именно Пашинян виновен в падении боеспособности армянской армии.