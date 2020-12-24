Киев пообещал помешать Крыму решить проблему нехватки воды 

Ранее глава российского полуострова Сергей Аксенов сообщил, что в январе 2021 года подрядчик готов начать строительство опреснителей в регионе, чтобы решить проблему с нехваткой воды.

В свою очередь глава МИД Украины заявил, что Киев в курсе планов крымских властей и попытается их расстроить.

— Мы… будем препятствовать реализовать этот проект, — отметил Кулеба в эфире канала «Украина 24».

Дипломат уточнил, что Украина стремится найти такую международную компанию, которая не дала бы Крыму выполнить задуманное.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.