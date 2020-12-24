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Москва

Киев пообещал помешать Крыму решить проблему нехватки воды 

Вечерняя Москва и ещё 3 46 минут назад
Киев пообещал помешать Крыму решить проблему нехватки воды
Фото: РИА Новости
Киев попытается помешать Крыму опреснить воду. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в четверг, 24 декабря.
Ранее глава российского полуострова Сергей Аксенов сообщил, что в январе 2021 года подрядчик готов начать строительство опреснителей в регионе, чтобы решить проблему с нехваткой воды.
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В свою очередь глава МИД Украины заявил, что Киев в курсе планов крымских властей и попытается их расстроить.

— Мы… будем препятствовать реализовать этот проект, — отметил Кулеба в эфире канала «Украина 24».

Дипломат уточнил, что Украина стремится найти такую международную компанию, которая не дала бы Крыму выполнить задуманное.
Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.
Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».
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Комментарии 211
В мире , Сергей Аксенов , Дмитрий Кулеба , МИД , ООН , Киев , Республика Крым
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